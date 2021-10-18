Замглавы МИД России Сыромолотов сообщил о кибератаках на ЦИК из США в дни думских выборов

Россия фиксировала нападения на серверы ЦИК в дни выборов в Государственную думу. Интернет-атаки осуществлялись из адресного пространства Германии, Соединенных Штатов и Украины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Думские выборы в России длились несколько дней. Голосование проходило с 17 по 19 сентября. Сыромолотов прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС. По словам дипломата, наблюдалось повышенное воздействие на государственные информационные системы.

«Зафиксированы кибератаки из адресного пространства, в том числе США, Украины, Германии, на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования», — пояснил замглавы МИД.

Ранее на западные атаки перед выборами в Госдуму обращала внимание официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она указала на усиление кибернападений и объявляла о готовности Москвы к этому сценарию.