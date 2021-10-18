Объявление Украиной дефолта позволило бы Киеву списать государственные долги, но власти станы боятся самого слова «дефолт», поэтому его не объявляют.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, которое он высказал в интервью изданию «Украина.ру», в Киеве только олигарх Игорь Коломойский умен достаточно, чтобы понимать все выгоды, которые сулит объявление дефолта, поэтому он и предлагает украинским властям пойти на этот шаг. Ведь дефолт позволят государству списать долги и начать все сначала.

«Самое страшное в дефолте — это то, что вам на какое-то время прекращают давать деньги в долг. Пока вы не договоритесь со всеми кредиторами, не разберетесь, каким образом что вы будете выплачивать, что вы не будете выплачивать и так далее, — объяснил при этом Ищенко. — В этот период у вас могут быть серьезные проблемы с курсом вашей национальной валюты».

Также, по его словам, во время дефолта в стране могут возникнуть проблемы с наполнением магазинов товарами. Это особенно возможно в том случае, если многие товары ввозятся из-за рубежа и за них надо платить в валюте.

Но в любом случае, добавил Ищенко, украинские власти уничтожают экономику страны, пытаясь искусственно удержать курс гривны. Киеву уже никто нее дает кредиты, то есть Украина уже испытывает все связанные с дефолтом сложности, но боится официально это признать, заключил эксперт.

Напомним, ранее китайское издание Sohu назвало ошибочным курс Украины на дружбу с США. Как напомнили китайские эксперты, Украина, являясь союзником России, была могущественной страной, но она променяла свое могущество на возможность стать вассалом США.