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Ищенко объяснил, как страх объявить дефолт уничтожает экономику Украины

Ищенко объяснил, как страх объявить дефолт уничтожает экономику Украины

Объявление Украиной дефолта позволило бы Киеву списать государственные долги, но власти станы боятся самого слова «дефолт», поэтому его не объявляют.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, которое он высказал в интервью изданию «Украина.ру», в Киеве только олигарх Игорь Коломойский умен достаточно, чтобы понимать все выгоды, которые сулит объявление дефолта, поэтому он и предлагает украинским властям пойти на этот шаг. Ведь дефолт позволят государству списать долги и начать все сначала.

«Самое страшное в дефолте — это то, что вам на какое-то время прекращают давать деньги в долг. Пока вы не договоритесь со всеми кредиторами, не разберетесь, каким образом что вы будете выплачивать, что вы не будете выплачивать и так далее, — объяснил при этом Ищенко. — В этот период у вас могут быть серьезные проблемы с курсом вашей национальной валюты».

Также, по его словам, во время дефолта в стране могут возникнуть проблемы с наполнением магазинов товарами. Это особенно возможно в том случае, если многие товары ввозятся из-за рубежа и за них надо платить в валюте.

Но в любом случае, добавил Ищенко, украинские власти уничтожают экономику страны, пытаясь искусственно удержать курс гривны. Киеву уже никто нее дает кредиты, то есть Украина уже испытывает все связанные с дефолтом сложности, но боится официально это признать, заключил эксперт.

Напомним, ранее китайское издание Sohu назвало ошибочным курс Украины на дружбу с США. Как напомнили китайские эксперты, Украина, являясь союзником России, была могущественной страной, но она променяла свое могущество на возможность стать вассалом США.