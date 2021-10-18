Океанолог Добролюбов призвал соседей Японии не волноваться из-за слива воды с «Фукусимы-1»

Возможные последствия слива воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» обеспокоили соседей Японии. Есть ли у них повод волноваться, рассказал океанолог Сергей Добролюбов.

Решение Токио сливать воду с «Фукусимы-1» в океан повлияет прежде всего на саму Японию. Такое мнение высказал в беседе с «Политонлайн.ру» океанолог, доктор географических наук, член-корреспондент РАН, декан географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Добролюбов. Если японские власти дают этой идее «зеленый свет», то соседним странам не стоит беспокоиться, считает он.

Тем не менее в Сеуле встревожены такими намерениями Японии. Корейцы полагают, что решение Токио было принято без достаточных консультаций с другими странами. Поэтому Южная Корея продолжит тесное сотрудничество с МАГАТЭ и всем международным сообществом по этому вопросу. В МАГАТЭ уже пообещали дать заключение, как именно сброс воды с АЭС может повлиять на окружающую среду.

Профессор Добролюбов считает, что японским соседям не стоит переживать.

«Фукусима-1», по-моему, имеет слив в сторону Тихого океана, а не в сторону внутреннего моря. Больше всего это повлияет на саму Японию», — уточнил он.

Кроме того, продолжил эксперт, Япония известна как страна с очень развитым рыбным хозяйством. Ее жители активно потребляют самые разные дары моря, например, водоросли. Наибольшая концентрация вредных веществ будет именно в местных водах, а японцы не враги сами себе. Наверняка содержание вредных веществ в рыбе, водорослях будет в разы меньше опасных для здоровья показателей, резюмировал Добролюбов.