Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Ветераны России» предложили Путину кандидата на пост детского омбудсмена

«Ветераны России» предложили Путину кандидата на пост детского омбудсмена

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой назначить на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ занимающую эту должность в Республике Татарстан 43-летнюю Ирину Волынец.

Последние пять лет детским омбудсменом была Анна Кузнецова. На выборах в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, она вошла в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» и единственная не стала отказываться от мандата депутата. В связи с этим 29 сентября ее полномочия, как уполномоченного, прекратились. Теперь она курирует направление по защите семьи и детства в нижней палате парламента.

Резяпов в письме президенту РФ обратил внимание на то, что Волынец станет достойным преемником Кузнецовой, поскольку имеет многолетний опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей и сама многодетная мама - воспитывает четверых. Также она является основателем Национального родительского комитета.

«Мы, как и многие граждане России, доверяем Ирине Владимировне, – заявили «Ветераны России». – На ее счету актуальные инициативы, многие из которых получили поддержку и уже реализованы на государственном уровне. Именно поэтому Ирина Владимировна в 2020 году была избрана членом Общественной палаты РФ, где она вошла в профильную комиссию по поддержке материнства, детства, традиционных семейных ценностей и демографии».

К слову, в 2017 году Волынец хотела баллотироваться в президенты России, но в итоге сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина. В качестве омбудсмена в родном для себя Татарстане она трудится с 2020 года.

За последний год по ее инициативе были реализованы несколько крупных проектов в Казани. В их числе: «Точка трезвости» для лечения алкогольной зависимости взрослых, «Детская академия права», «Детский футбол», «Подарок мамам» и «Плюс один», целью которого является профилактика абортов.

На законодательном уровне Волынец инициировала вопрос о ежегодной выплате по 100 000 рублей многодетным семьям до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания учебы в вузе. Также внесла в Госдуму предложение о том, что единственное ипотечное жилье должника не может быть изъято. Кроме того, Волынец - одна из авторов инициативы о пожизненном заключении для педофилов.