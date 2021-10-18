«Ветераны России» предложили Путину кандидата на пост детского омбудсмена

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой назначить на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ занимающую эту должность в Республике Татарстан 43-летнюю Ирину Волынец.

Последние пять лет детским омбудсменом была Анна Кузнецова. На выборах в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, она вошла в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» и единственная не стала отказываться от мандата депутата. В связи с этим 29 сентября ее полномочия, как уполномоченного, прекратились. Теперь она курирует направление по защите семьи и детства в нижней палате парламента.

Резяпов в письме президенту РФ обратил внимание на то, что Волынец станет достойным преемником Кузнецовой, поскольку имеет многолетний опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей и сама многодетная мама - воспитывает четверых. Также она является основателем Национального родительского комитета.

«Мы, как и многие граждане России, доверяем Ирине Владимировне, – заявили «Ветераны России». – На ее счету актуальные инициативы, многие из которых получили поддержку и уже реализованы на государственном уровне. Именно поэтому Ирина Владимировна в 2020 году была избрана членом Общественной палаты РФ, где она вошла в профильную комиссию по поддержке материнства, детства, традиционных семейных ценностей и демографии».

К слову, в 2017 году Волынец хотела баллотироваться в президенты России, но в итоге сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина. В качестве омбудсмена в родном для себя Татарстане она трудится с 2020 года.

За последний год по ее инициативе были реализованы несколько крупных проектов в Казани. В их числе: «Точка трезвости» для лечения алкогольной зависимости взрослых, «Детская академия права», «Детский футбол», «Подарок мамам» и «Плюс один», целью которого является профилактика абортов.

На законодательном уровне Волынец инициировала вопрос о ежегодной выплате по 100 000 рублей многодетным семьям до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания учебы в вузе. Также внесла в Госдуму предложение о том, что единственное ипотечное жилье должника не может быть изъято. Кроме того, Волынец - одна из авторов инициативы о пожизненном заключении для педофилов.