Лавров: необходимо прекратить любые вмешательства во внутренние дела Судана

Судан сегодня находится под очень серьезным напряжением из-за попыток вмешательства во внутренние дела государства со стороны США и других представителей Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, Москва в свое время всячески стремилась сохранить территориальную целостность Судана, раздел которого был затеян внешними игроками, в первую очередь США. Он отметил, что Россия сделала очень много для того, чтобы этот развод был мирным. При этом, когда данный процесс уже завершился, его инициаторы стали проявлять недовольство тем, как сами жители Судана и Южного Судана стремятся обустраивать свои страны, передает Федеральное агентство новостей.

«Началось очередное внешнее вмешательство. Навязывали им подходы к тому как суданцы должны у себя выстраивать демократию в ее западном понимании. Навязывались шоковые реформы, для того чтобы по западным лекалам наладить экономическую жизнь», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

Глава МИД РФ отметил, что Москва считает необходимым прекратить любые вмешательства во внутренние дела Судана, потому что подобные действия всегда приводят к плачевным результатам. Лавров подчеркнул, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Это фундаментальный принцип, которым руководствуется Россия. По его словам, только так можно предотвратить возникновение нового конфликта на африканском континенте.