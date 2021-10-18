Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений после COVID-19

Скончался экс-госсекретарь США, политик Колин Пауэлл. Ему было 84 года.

Причиной смерти генерала стали осложнения, вызванные COVID-19. О печальной новости в соцсетях сообщили родственники Пауэлла.

Колин родился 5 апреля 1937 года в семье иммигрантов с Ямайки. Он получил высшее образование на факультете геологии, а после записался на военную службу. Пауэлл участвовал в войне между Америкой и Вьетнамом. В начале 90-х за свои достижения получил награду «Золотая медаль Конгресса США».

Продолжительное время политик занимал должность госсекретаря в первый период правления президента Джорджа Уокера Буша. До этого он работал советником по нацбезопасности в администрации президента Рональда Рейгана и председателем Объединенного комитета начальников штабов.