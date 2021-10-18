Власти Оренбургской области объявили о самоизоляции для пожилых непривитых горожан

Власти Оренбургской области объявили об обязательной самоизоляции для непривитых от коронавирусной инфекции граждан пожилого возраста.

Оренбуржцам старше 60 лет, которые до сих пор не вакцинировались против коронавируса, с 20 октября необходимо перейти в режим самоизоляции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Им запрещено покидать свои дома, за исключением поездок на работу и обратно. Кроме того, данной категории граждан разрешено ездить в магазин за продуктами и выгуливать своих домашних питомцев. Также из дома можно будет выйти за медицинской помощью или с целью обращения в правоохранительные органы или суд.

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.