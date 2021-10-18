Сила Пауэлла. Чем запомнился умерший экс-госсекретарь США

Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США, скончался утром 18 октября на 85-м году жизни из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

«Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — заявила семья Пауэлла в Facebook.

Вспоминаем, чем запомнился миру первый темнокожий госсекретарь в истории США с военным прошлым.

Пробирка Пауэлла

Прежде всего, Пауэлл известен печальным эпизодом фальсификации, положившей начало военной операции США в Ираке в 2003 году.

Выступая на трибуне Совета Безопасности ООН, он сослался на якобы полученную из первых рук информацию об имеющихся у Саддама Хусейна заводах «на колесах и на рельсах по производству биологического оружия». Чтобы убедить присутствующих в необходимости вторжения США в Ирак, Пауэлл показал пробирку с белым порошком, выдав ее за образец оружия массового поражения. «Вещдок» сопровождали пугающие заявления о том, что подобного количества спор сибирской язвы хватило для приостановки работы Конгресса в 2011 году.

Советник президента Ирака Амер аль-Саади назвал выступление госсекретаря «типичным американским шоу с танцами и спецэффектами». Реквизит, используемый политиком как «образец иракского оружия» (позднее сами США признали, что разведданные были ложными), вошел в историю под названием «пробирка Пауэлла».

Согласно версии Forbes, сам госсекретарь был введен в заблуждение ЦРУ и не знал, что держит в руках «пустышку». Но по версии The New York Times, Пауэлл знал о подлоге, а тогдашний вице-президент Дик Чейни сказал ему:

«У вас высокие рейтинги согласно опросам, вы можете позволить себе потерять несколько очков».

Так или иначе, в 2004 году госсекретарь подал в отставку, а в 2005-м назвал выступление с пробиркой «пятном в послужном списке».

Война по Вьетнаме и не только

США вступили во Вторую мировую войну в декабре 1941 года, когда Пауэллу было 4 года. Уже в 1950-м Штаты приняли участие в Корейской войне, активно поддержав Южную Корею и назвав это «полицейской операцией». Внешнеполитическая ситуация сказалась на интересах будущего политика: в детстве он представлял, как командует легионами солдат и руководит битвами.

В колледже Пауэлл обучается военному делу, а в 21 год начинает армейскую карьеру. Уже в 1962-м его отправляют служить в Южный Вьетнам, где он получает два ранения. В конце 1960-х Пауэлл устраивается работать в Пентагоне, попадает на стажировку в Белый дом и знакомится с политической элитой США.

К 1983-му Пауэлл становится помощником министра обороны, а спустя четыре года президент Рональд Рейган назначает его на пост своего советника по национальной безопасности. Позже следующий президент Джордж Буш выдвигает Пауэлла на должность председателя Комитета начальников штабов — органа планирования и управления ВС США. Именно при Пауэлле Штаты успешно вторглись в Панаму, мотивируя это «восстановлением демократии», а также приняли участие в войне в Персидском заливе — первом конфликте, где СССР впервые поддержал США.

В 2001 году, после победы Буша-младшего, Пауэлл становится госсекретарем — первым афроамериканцем в истории Америки, занявшим столь высокий пост. Несмотря на членство в Республиканской партии, в 2008-м он поддерживает демократа Барака Обаму, баллотирующегося в президенты США, а также голосует за него в 2012 году. На следующих президентских выборах он поддержал Хиллари Клинтон.

В 2004 году Пауэлл заявлял, что ни Грузия, ни Украина не входят в так называемую «сферу влияния» США.