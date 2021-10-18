Синоптик Позднякова предупредила москвичей о неустойчивой погоде на этой неделе

Резкие перепады температурного режима и колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Это связано с тем, что в начале недели погода будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, что приведет к повышению давления. Во второй половине недели на погоду будет влиять циклон с центром в европейской части России.

«На неделе ожидается как колебание атмосферного давления, так и колебание температурного режима», — подчеркнула метеоролог в беседе с телеканалом «360».

Во вторник, 19 октября, небо будет затянуто облаками. Местами пройдут небольшие дожди. Потоки с северо-запада принесут холодный воздух. Температура в регионе не превысит 6 градусов тепла.

При этом с 21 октября ожидается потепление. Воздух прогреется до +10 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада. В пятницу, 22 октября, температура будет выше нормы на пять градусов.