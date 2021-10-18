Куйвашев на курорте, у граждан дымит. Ждать ли отставки свердловского губернатора

На фоне усложнившейся обстановки в регионе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев временно передал полномочия своему заместителю Алексею Шмыкову и ушел в очередной отпуск, который продлится до 11 ноября.

Правда, жители области порадоваться за своего губернатора не смогли. В социальных сетях на главу региона посыпался народный гнев: людей возмутил тот факт, что Куйвашев собрался восстанавливать силы в момент, когда Екатеринбург задыхается от смога тлеющих торфяников.

Первые сообщения о задымлениях появились неделю назад, 11 октября. Спустя три дня жизни «ежика в тумане» екатеринбуржцы стали жаловаться не только на нулевую видимость, но и на усиливающийся запах гари.

В связи с этим Куйвашев в Instagram обратился к жителям региона. Он попытался успокоить людей сообщением, что скоро придут дожди и жить станет полегче, а также порекомендовал не открывать окна, пить больше воды и носить маски. Подписчики отнеслись к советам со скепсисом и иронией.

Одновременно с тем синоптики прогнозируют, что горожанам придется уживаться с дымом до конца октября. Как отметили подписчики Telegram-канала «Екатеринбург №1», ситуация наладится как раз к возвращению губернатора с «заморского курорта».

Но на этом критика в сторону Куйвашева не закончилась: его кадровые решения вызвали недоуменные перешептывания в новостных Telegram-каналах. В начале месяца он создал рабочую группу по реновации, куда вошла и первый замглавы Мингосимущества Свердловской области Елена Николаева.

Интерес к назначению Николаевой был вызван тем, что еще летом этого года чиновницу задерживали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в МУГИСО. В июне суд отпустил ее, избрав в качестве меры пресечения запрет на определенные действия, которые, очевидно, не распространяются на занятие высоких должностей.

Учитывая волнения, происходящие в Свердловской области вокруг главной политической фигуры региона, аналитики биржи губернаторов «ПолитБрокер» в последние недели сообщают о стабильном падении «акций» Куйвашева.

Впрочем, глава «Клуба регионов», политолог Сергей Старовойтов считает, что к подобной бирже серьезно относиться не стоит. Их прогнозы несостоятельны хотя бы потому, что в настоящий момент у федеральных властей нет претензий к Куйвашеву, рассказал эксперт «Политике Сегодня».

«Он вполне себе среднестатистический глава региона, который действует в меру своих возможностей. Все разговоры про досрочную отставку, про то, что его не согласуют на следующий срок, это не более чем спекуляции», — уверен Старовойтов.

Собеседник «ПС» предположил, что информационная повестка, сложившаяся вокруг свердловского губернатора, надумана. Даже в неожиданном назначении Николаевой нет ничего резонансного, поскольку кадровые решения губернатор принимает не единолично, любой претендент на высокий пост проходит проверку соответствующих структур, объяснил политолог.

Кроме того, не стоит забывать, что в следующем году в Свердловской области, одном из богатейших и промышленных регионов России, состоятся выборы губернатора — борьба за место уже началась. Поэтому все разговоры о каких-то проблемах Куйвашева, в том числе с федеральным центром, не более, чем начало губернаторской кампании, резюмировал Старовойтов.