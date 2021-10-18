Востоковед Сатановский предложил разработать план на случай захвата Поклонской в Кабо-Верде

Российскому руководству необходимо продумать последовательность действий на случай экстрадиции экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской из Кабо-Верде в США по запросу Украины, уверен востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский.

Бывший парламентарий назначена на должность посла в островном государстве указом президента РФ. Недавно власти Кабо-Верде выдали Соединенным Штатам венесуэльского дипломата, несмотря на иммунитет. Сатановский прокомментировал ситуацию в Telegram.

Эксперт предрек Поклонской судьбу выданного из Кабо-Верде в США венесуэльца, передает «ПолитРоссия».По словам востоковеда, не стоит доверять обратным заявлениям Праи.

«Обвинить они могут кого угодно в чем угодно. Важен прецедент (с выдачей дипломата. — Прим. ред.). Тем более, Кабо-Верде государство бедное, маленькое. Ну, говорят они сейчас, что с Поклонской ничего такого произойти не может. И что с того? Сегодня одно говорят, завтра другое делают...», — подчеркнул Сатановский.

Нужно разработать план на случай захвата экс-парламентария, уверен он. Важно проанализировать ситуацию, а также усилить меры безопасности, добавил аналитик.

Ранее на Украине указали на возможную подготовку документов для выдачи Поклонской из Кабо-Верде, передает телеканал «360». В ответ бывший депутат Госдумы напомнила об обязанности Киева уважать другие государства и действовать в рамках закона.