Врач Лукашев заявил, что остановить пандемию в России можно при вакцинации более 80% населения

Циркуляцию коронавирусной инфекции в России можно остановить при вакцинации более 80% населения, заявил член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия-24».

Вирусолог уверен, что того коллективного иммунитета, который есть сейчас, уже недостаточно. Это связано в том числе и с мутациями вируса, против которых вакцины действуют хуже.

«Уже очевидно, что 70%–80% привитого населения недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса», — подчеркнул Лукашев.

Дело в том, что вирус изменился и теперь способен частично пробивать защиту. Кроме того, даже вакцинированные могут быть заразными для остальных и переносить инфекцию практически бессимптомно, резюмировал эксперт.

Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в России началась 18 января 2021 года. До этого прививку делали в первую очередь людям из групп риска.