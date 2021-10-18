Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября

Россия приостановит работу своего представительства при НАТО в следующем месяце. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат пояснил, что информбюро в Москве также не будет работать. По словам Лаврова, для контактов с Россией НАТО необходимо обращаться к послу РФ в Бельгии. Представительство не будет работать с 1 ноября.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности», — пояснил министр иностранных дел РФ на пресс-конференции.

Североатлантический альянс ранее решил выслать сотрудников российского представительства в Брюсселе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не стало неожиданностью для Москвы. Российская сторона будет зеркально отвечать на инициативу военного блока по высылке дипломатов, подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. Захарова назвала действия НАТО нелепой выходкой.