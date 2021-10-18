Учебные заведения Южной Осетии закрыли до 1 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Южной Осетии принял ряд новых ограничений. Меры начнут действовать с 19 октября.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в государстве приостановлена работа социальных учреждений. Школы, детские образовательные центры, спортивные секции, училища и тренажерные залы временно закрыты.

«Я прошу население строго соблюдать рекомендации, которые мы принимаем. Мы должны вместе как общество объединить силы и вместе бороться», — сообщил на заседании оперштаба президент республики Анатолий Бибилов.

Также в Южной Осетии наложен запрет на проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий. Похороны и поминки рекомендовано проводить с ограничениями и соблюдением масочного режима.

Стоит отметить, что в республике в октябре сильно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В течение 12 октября в ней выявили «рекордное» число носителей заболевания в сутки — 120 человек.