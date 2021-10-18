Журналистка Дежевски удивилась сдержанности России в ответ на претензии Запада

Запад ведет себя крайне нелогично в условиях энергетического кризиса и возлагает всю ответственность за него на Россию. Об этом рассказала британская журналистка Мэри Дежевски в статье для интернет-газеты Spiked.

Европа по неизвестной причине ожидала, что Россия снизит цены на газ. Некоторые страны пытаются одновременно препятствовать запуску «Северного потока — 2» и просить поставлять больше голубого топлива, а также предъявляют Москве за якобы извлечение выгоды из кризиса. Запад демонстрирует глупую игру в трубопроводную политику, полагает Дежевски.

По мнению журналистки, проще сделать Россию козлом отпущения, чем признать собственные ошибки в энергетической сфере.

«Как это часто бывает, Запад поспешил обвинить Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал», — описывает маневр автор статьи.

Однако «благотворительности» в виде снижения цен ждут только от России, несмотря на поставки топлива от Саудовской Аравии и стран Персидского залива.

Реакция Москвы на подобные претензии оказалась довольно сдержанной, удивляется Дежевски. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность нарастить поставки газа, если Европа попросит.