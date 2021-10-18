«Газпром» принял решение не бронировать допмощности для транзита через Украину

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку». Но по итогам аукциона они остались невостребованными «Газпромом».

Об этом свидетельствуют данные платформы RBP. Торговая сессия прошла в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубических метров на год (примерно 109,5 млн «кубов» ежесуточно).

Кроме того, российская компания забронировала на грядущий месяц всего 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по транспортировке сырья по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу, указывает статистика GSA Platform.

Москва и Киев договорились в декабре 2019 года о продлении контракта по транзиту российского газа с 2020 по 2024 год. Соглашение предусматривает поставки 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 млрд «кубов» с 2021 по 2024 год.