Власти России сняли запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев

Правительство России внесло изменения в правила въезда на территорию страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители консульского департамента Министерства иностранных дел РФ на своем канале в мессенджере Telegram.

Согласно новым правилам, запрет больше не распространяется на родственников иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России. К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки, усыновители, опекуны и попечители.

«Въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и так далее) или установление опеки (попечительства)», — уточняется в сообщении департамента.

Внесение изменений в распоряжение Правительства России было инициировано по линии МИД РФ. В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято на основании многочисленных обращений как от родственников таких граждан, так и самих иностранцев. Ранее право на въезд на территорию России имели только члены семей российских граждан.