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Маски сброшены. Байдена уличили в нарушении американского законодательства

Маски сброшены. Байдена уличили в нарушении американского законодательства

Президента США Джозефа Байдена поймали с поличным за нарушением антиковидных правил: посетители элитного ресторана Fiola Mare в Джорджтауне, штат Вашингтон, засняли главу Белого дома без маски, когда он в вместе с супругой Джилл Байден проходил мимо столиков с обедающими гостями. Американские СМИ трубят о том, что первое лицо государства нарушил постановление округа Колумбия, запрещающее нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

При этом агенты службы безопасности, сопровождающие Байдена, были в масках. По данным газеты Daily Mail, пара приезжала в ресторан ради романтического ужина по случаю «Самого сладкого дня» (Sweetest Day) — праздника, который отмечается в третью субботу октября.

Журналисты телеканала Fox News обратили внимание, что поведение Джо Байдена является прямым нарушением постановления мэра округа Колумбия Мюриел Баузер. В июле этого года демократ восстановила ранее отмененное правило о повсеместном ношении масок для всех жителей старше двух лет. В документе, впрочем, есть одна оговорка:

«Положения об исполнении настоящего приказа не применяются к лицам в федеральном правительстве или законодательной власти округа, если эти лица находятся на службе».

Романтическое свидание в дорогом ресторане едва ли можно назвать «государственной службой», поэтому прикрыться поправкой не получится. Примечательно, что саму Мюриел Баузер не раз упрекали в нарушении собственного постановления. В этой части действия демократов расходятся со словами, подчеркивают журналисты Fox News.

Пользователи Twitter оперативно отреагировали на проступок президента и с иронией предположили, что Байден мог «просто забыть» надеть маску (имея ввиду постоянные оговорки главы Белого дома и путаницы с именами). Другие вполне серьезно обвинили американского главу в лицемерии.

«Так надоело это лицемерие. Не читайте другим лекции о необходимости ношения маски, если вы сами этого не делаете. Он не отвечает ни на какие вопросы [журналистов], потому что не может думать на ходу. Все видят, что в большинстве случаев он в замешательстве. Он также винит всех, кроме себя, во всех проблемах, которые происходят сегодня», — посетовал пользователь Perry Jarka.

Тонкий просчет

Игнорирование Байденом «масочного законодательства» происходит на фоне непрекращающегося падения его рейтингов. Последние опросы показали, что только 38% американцев одобряют политику президента, а 53% отчаянно критикуют его решения.

Месяц назад уровень одобрения был чуть выше – 42% сторонников против 50% несогласных. Большинство опрошенных заявили, что администрация Байдена некомпетентна в управлении федеральным правительством и не может решить насущные вопросы.

«Избалованный доверием, сомневающийся в лидерстве президент Байден подвергается нападкам со всех сторон, поскольку его рейтинг продолжает снижаться до уровня, который был во времена жесткой политики администрации [экс-президента США Дональда] Трампа», — объяснил аналитик Университета Квиннипиак Тим Мэллой.

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров не столь категоричен по отношению к президенту Соединенных Штатов. Джо Байден, рассуждает американист, мог понадеяться на нравы жителей демократичного Джорджтауна, а его помощники не сочли нужным напомнить начальнику об обязательном ношении маски.

К тому же Байден привился уже тремя дозами вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. К его падающим рейтингам Петров относится скептически.

«Рейтинги – вещь довольно тонкая. Если бы выборы президента были завтра, этот инцидент повлиял бы на судьбу Байдена. До выборов в Палату представителей США тоже далеко [пройдут в ноябре 2022 года], иначе республиканская партия немедленно воспользовалась бы ошибкой Байдена. Сейчас американцев больше волнуют вопросы госдолга, цен на бензин и рабочих мест. Этот инцидент не будет иметь долгосрочных последствий», — уверен эксперт.

Рейтинги Джо Байдена резко пошли на спад после завершения операции Вооруженных сил США в Афганистане. Ряд СМИ назвали возвращение американских солдат на родину «бегством». Суматохой в аэропорту Кабула воспользовались боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1: они устроили несколько терактов и смогли убить 13 солдат Соединенных Штатов, что еще больше пошатнуло позиции главы Белого дома.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации