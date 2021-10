Маски сброшены. Байдена уличили в нарушении американского законодательства

Президента США Джозефа Байдена поймали с поличным за нарушением антиковидных правил: посетители элитного ресторана Fiola Mare в Джорджтауне, штат Вашингтон, засняли главу Белого дома без маски, когда он в вместе с супругой Джилл Байден проходил мимо столиков с обедающими гостями. Американские СМИ трубят о том, что первое лицо государства нарушил постановление округа Колумбия, запрещающее нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

При этом агенты службы безопасности, сопровождающие Байдена, были в масках. По данным газеты Daily Mail, пара приезжала в ресторан ради романтического ужина по случаю «Самого сладкого дня» (Sweetest Day) — праздника, который отмечается в третью субботу октября.

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow. pic.twitter.com/fKlfaBwByw

Журналисты телеканала Fox News обратили внимание, что поведение Джо Байдена является прямым нарушением постановления мэра округа Колумбия Мюриел Баузер. В июле этого года демократ восстановила ранее отмененное правило о повсеместном ношении масок для всех жителей старше двух лет. В документе, впрочем, есть одна оговорка:

Романтическое свидание в дорогом ресторане едва ли можно назвать «государственной службой», поэтому прикрыться поправкой не получится. Примечательно, что саму Мюриел Баузер не раз упрекали в нарушении собственного постановления. В этой части действия демократов расходятся со словами, подчеркивают журналисты Fox News.

Пользователи Twitter оперативно отреагировали на проступок президента и с иронией предположили, что Байден мог «просто забыть» надеть маску (имея ввиду постоянные оговорки главы Белого дома и путаницы с именами). Другие вполне серьезно обвинили американского главу в лицемерии.

So sick of the hypocrisy. Don’t lecture others about wearing a mask when you don’t. He won’t answer any questions because he can’t think on his feet. Everyone can see he’s confused most times. He also blames everyone but himself for all the issues that are happening today.