Маски сброшены. Байдена уличили в нарушении американского законодательства

Президента США Джозефа Байдена поймали с поличным за нарушением антиковидных правил: посетители элитного ресторана Fiola Mare в Джорджтауне, штат Вашингтон, засняли главу Белого дома без маски, когда он в вместе с супругой Джилл Байден проходил мимо столиков с обедающими гостями. Американские СМИ трубят о том, что первое лицо государства нарушил постановление округа Колумбия, запрещающее нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

При этом агенты службы безопасности, сопровождающие Байдена, были в масках. По данным газеты Daily Mail, пара приезжала в ресторан ради романтического ужина по случаю «Самого сладкого дня» (Sweetest Day) — праздника, который отмечается в третью субботу октября.

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.



pic.twitter.com/fKlfaBwByw — Benny (@bennyjohnson) October 17, 2021

Журналисты телеканала Fox News обратили внимание, что поведение Джо Байдена является прямым нарушением постановления мэра округа Колумбия Мюриел Баузер. В июле этого года демократ восстановила ранее отмененное правило о повсеместном ношении масок для всех жителей старше двух лет. В документе, впрочем, есть одна оговорка:

«Положения об исполнении настоящего приказа не применяются к лицам в федеральном правительстве или законодательной власти округа, если эти лица находятся на службе».

Романтическое свидание в дорогом ресторане едва ли можно назвать «государственной службой», поэтому прикрыться поправкой не получится. Примечательно, что саму Мюриел Баузер не раз упрекали в нарушении собственного постановления. В этой части действия демократов расходятся со словами, подчеркивают журналисты Fox News.

Пользователи Twitter оперативно отреагировали на проступок президента и с иронией предположили, что Байден мог «просто забыть» надеть маску (имея ввиду постоянные оговорки главы Белого дома и путаницы с именами). Другие вполне серьезно обвинили американского главу в лицемерии.

«Так надоело это лицемерие. Не читайте другим лекции о необходимости ношения маски, если вы сами этого не делаете. Он не отвечает ни на какие вопросы [журналистов], потому что не может думать на ходу. Все видят, что в большинстве случаев он в замешательстве. Он также винит всех, кроме себя, во всех проблемах, которые происходят сегодня», — посетовал пользователь Perry Jarka.

So sick of the hypocrisy. Don’t lecture others about wearing a mask when you don’t. He won’t answer any questions because he can’t think on his feet. Everyone can see he’s confused most times. He also blames everyone but himself for all the issues that are happening today. — Perry Jarka (@JarkaPerry) October 18, 2021

Тонкий просчет

Игнорирование Байденом «масочного законодательства» происходит на фоне непрекращающегося падения его рейтингов. Последние опросы показали, что только 38% американцев одобряют политику президента, а 53% отчаянно критикуют его решения.

Месяц назад уровень одобрения был чуть выше – 42% сторонников против 50% несогласных. Большинство опрошенных заявили, что администрация Байдена некомпетентна в управлении федеральным правительством и не может решить насущные вопросы.

«Избалованный доверием, сомневающийся в лидерстве президент Байден подвергается нападкам со всех сторон, поскольку его рейтинг продолжает снижаться до уровня, который был во времена жесткой политики администрации [экс-президента США Дональда] Трампа», — объяснил аналитик Университета Квиннипиак Тим Мэллой.

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров не столь категоричен по отношению к президенту Соединенных Штатов. Джо Байден, рассуждает американист, мог понадеяться на нравы жителей демократичного Джорджтауна, а его помощники не сочли нужным напомнить начальнику об обязательном ношении маски.

К тому же Байден привился уже тремя дозами вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. К его падающим рейтингам Петров относится скептически.

«Рейтинги – вещь довольно тонкая. Если бы выборы президента были завтра, этот инцидент повлиял бы на судьбу Байдена. До выборов в Палату представителей США тоже далеко [пройдут в ноябре 2022 года], иначе республиканская партия немедленно воспользовалась бы ошибкой Байдена. Сейчас американцев больше волнуют вопросы госдолга, цен на бензин и рабочих мест. Этот инцидент не будет иметь долгосрочных последствий», — уверен эксперт.

Рейтинги Джо Байдена резко пошли на спад после завершения операции Вооруженных сил США в Афганистане. Ряд СМИ назвали возвращение американских солдат на родину «бегством». Суматохой в аэропорту Кабула воспользовались боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1: они устроили несколько терактов и смогли убить 13 солдат Соединенных Штатов, что еще больше пошатнуло позиции главы Белого дома.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации