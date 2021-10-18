Погребинский предупредил о наступлении энергетического коллапса на Украине

Ситуацию с энергетическим коллапсом и замерзанием целых областей на Украине можно было бы решить, если бы власти страны ввели на местных уровнях режим чрезвычайного положения.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «112 Украина» высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по словам которого введение режима ЧП позволит отменить договоренности на поставки газа по завышенным ценами, заключенные частными компаниями с обладминистрациями.

«Есть ситуация коллапса или нет, я для себя пытался понять общаясь со своими коллегами экономистами. Часть говорит, что, если в феврале будет холодно – будет кошмар, люди позамерзают. Другие говорят, что коллапс уже начинается, стоит посмотреть, что происходит в областях, где люди жалуются на холод», — отметил Погребинский.

При этом эксперт добавил, что, по его мнению, с ситуацией можно справиться, если будет введено чрезвычайное положение на местных уровнях. В этом случае, можно будет отменить договоренности, заключенные областными администрациями с частными компаниями, которые, по словам Погребинского, хотят «сильно много денег». А после того, как эти невыгодные договоренности будут отменены, Кабинет министром сможет заставить «Нафтогаз» продавать госучреждениям газ по цене 7,42 гривны за кубометр, объяснил эксперт.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» предсказал остановку половины украинских предприятий уже через месяц, если власти страны не договорятся о прорыве коммуникации с Россией. Без дешевого российского газа, если украинские предприятия продолжат работать на дорогом «реверсном» топливе, себестоимость их продукции возрастет настолько, что эта продукция станет не конкурентоспособной, объяснил депутат. В итоге, по его словам, примерно половина предприятий в стране будет остановлена, а все трудоустроенные там люди останутся без работы.