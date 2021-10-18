Власти Омской области вводят обязательную вакцинацию для сотрудников четырех сфер

Роспотребнадзор Омской области обязал вакцинироваться от коронавирусной инфекции работников сразу нескольких сфер экономики.

Теперь сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сотрудники курьерской деятельности и доставки, обслуживания зданий и территорий, промышленности, производства, строительства, а также охраны. Вакцинация указанных лиц первым компонентом должна пройти до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.

Такое постановление было опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. В нем сообщается, что в Омской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. Число госпитализаций за 10 дней с 4 по 14 октября выросло на 24%, увеличилась и общая заболеваемость всеми видами вируса.

Отметим, вакцинация является наиболее действенным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно.