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Власти Омской области вводят обязательную вакцинацию для сотрудников четырех сфер

Власти Омской области вводят обязательную вакцинацию для сотрудников четырех сфер

Роспотребнадзор Омской области обязал вакцинироваться от коронавирусной инфекции работников сразу нескольких сфер экономики.

Теперь сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сотрудники курьерской деятельности и доставки, обслуживания зданий и территорий, промышленности, производства, строительства, а также охраны. Вакцинация указанных лиц первым компонентом должна пройти до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.

Такое постановление было опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. В нем сообщается, что в Омской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. Число госпитализаций за 10 дней с 4 по 14 октября выросло на 24%, увеличилась и общая заболеваемость всеми видами вируса.

Отметим, вакцинация является наиболее действенным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно.