Минцифры России введет электронные паспорта в трех регионах страны в 2022 году

Электронные паспорта планируют запустить до конца 2022 года в трех российских регионах. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Электронный паспорт намерены ввести в двух видах. Он будет предоставлен в формате смарт-карты, а также добавлен в приложение с QR-кодом, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время заседания комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — отметил министр.

МВД РФ и Минцифры РФ в настоящее время разрабатывают требования к оформлению и порядку выдачи удостоверений личности в цифровом формате. Электронные паспорта будут получать гражданам России с 14 лет.