Депутат Рады Кива счел беспределом идею Зеленского об «обмене» Медведчука

Слова президента Украины Владимира Зеленского о выдаче главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука вызывают вопросы и заставляют усомниться в легитимности государственной власти. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Илья Кива.

Недавно Зеленский поделился идеей о выдаче Медведчука. По словам президента, Киев готов обменять политика на украинцев, если Москва подтвердит некое российское гражданство главы политсовета. Кива отреагировал на слова Зеленского в Telegram-канале.

В Раде очень точно раскрыли уготовленную для Медведчука роль. Президент Украины своим заявлением указал на положение заключенного политика, отметил парламентарий. Он назвал происходящее правовым беспределом.

«Президент Украины наконец официально определил и подтвердил юридический статус, лидеру оппозиции Виктору Медведчуку — ЗАЛОЖНИК для обмена», — написал Илья Кива.

Руководство Украины опустилось на уровень сомалийских пиратов, а решения Зеленского заставляют сомневаться в законности власти, отметил депутат. Он сообщил, что также ждет оценки от международного сообщества по факту правового беспредела.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета ОПЗЖ под домашний арест до 7 декабря, передает телеканал «360». Сам Виктор Медведчук остался недоволен решением инстанции.