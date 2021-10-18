Единые каникулы с 25 октября по 7 ноября введут в школах Ивановской области

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ввести в общеобразовательных заведениях единые каникулы с 25 октября по 7 ноября.

Двухнедельные каникулы введут с учетом эпидемиологической обстановки в Ивановской области. Школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Ирина Эрмиш.

«Принято решение о едином каникулярном периоде для всех школ Ивановской области. Каникулы у нас продлятся с 25 октября по 7 ноября. В Ивановской области более 100 тыс. школьников и самым главным является разобщение школьных коллективов», — объяснила Эрмиш.

Также на дистанционную форму обучения переведут студентов высших учебных заведений и колледжей. Учащиеся вузов будут проходить образовательную программу удаленно с 25 октября по 7 ноября.