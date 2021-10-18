Бывший британский агент Стил не исключил погрешностей в досье на Трампа

Представленные сведения на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достоверны не на 100%, заявил бывший сотрудник спецслужб Великобритании Кристофер Стил.

Экс-агент систематизировал компромат на политика в 2016 году, он составил доклад по заказу противников Трампа. Из материалов следует, что Россия якобы владеет закрытой информацией о бывшем главе государства. Стил дал интервью для документального фильма телеканала ABC, где не исключил погрешностей в собранных данных

«Я готов признать, что не все в досье на 100% точно», — подчеркнул бывший спецагент.

Ранее стало известно о намерении Госдепа проверить чиновников администрации Трампа, передает телеканал «360». Госслужащих подозревают в присвоении подарков, предназначенных для иностранных гостей.