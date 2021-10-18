ФХР назначила Ковальчука генменеджером сборной на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о включении олимпийского чемпиона 2018 года Ильи Ковальчука в штаб национальной команды. Бывший нападающий будет исполнять обязанности генерального менеджера национальной команды на пекинских ОИ-2022.

Жамнов подчеркнул, что Ковальчук обладает большим авторитетом не только на льду, но и в раздевалке. Специалист обратил внимание, что топ-игроки и журналисты относятся к нему с уважением.

«То, что он поможет сборной, в этом я не сомневаюсь. Не назвал еще двух человек, который войдут в наш тренерский штаб. Это Каменский и Есмантович, они будут советниками на Олимпиаде», — передает Sport24 слова Жамнова.

Зимние ОИ-2022 пройдут с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир стартует 9 февраля. Россияне сыграют в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.