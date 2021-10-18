В Саратовской области вводятся QR-коды для посещения общественных мест

Власти Саратовской области вводят в регионе систему электронных пропусков для посещения общественных мест и заведений общепита в связи с коронавирусной ситуацией.

Жители области теперь смогут посещать рестораны, бары и кафе только имея QR-код. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин на заседании регионального правительства в понедельник.

«На этой неделе тема уже должна заработать. Думаю, что представители бизнес-сообщества поддержат эти идеи, так как это позволит избежать закрытия заведений. К тому же должно простимулировать жителей области пройти процедуру вакцинации», — отметил он.

Губернатор также подчеркнул, что все дополнительные меры «будут противостоять распространению коронавирусной инфекции, помогать сохранить жизни людей».

Напомним, наиболее эффективным методом профилактики коронавируса является вакцинация. В России можно бесплатно привиться одним из пяти отечественных препаратов.