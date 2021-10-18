«Украина рухнула». Медведчук оценил предложение Зеленского об «обмене» заключенными

Заявления президента Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина больше не существует как правовое государство. Так глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал предложение украинского лидера об «обмене заключенными».

Дело в том, что накануне Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что подумал бы над возможностью «обменять» находящегося под следствием оппозиционера на украинских граждан, содержащихся в РФ. Правда, при условии, что Россия «признает» гражданство Медведчука.

Политик в ответ назвал предложение Зеленского несостоятельным и подчеркнул, что у него не было и нет другого гражданства, кроме как украинского. Более того, Медведчук обвинил киевские власти в политических репрессиях, а уголовное дело против себя назвал сфабрикованным.

«То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина», — резюмировал глава ОПЗЖ.

Комментируя ситуацию, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько пришел к выводу, что действия президента Украины являются откровенной манипуляцией и провокацией.

Напомним, суд в Киеве посадил Медведчука под домашний арест до 7 декабря по делу о «схемах» поставки угля из ДНР. Помимо этого, оппозиционера обвиняют в госизмене, пособничестве терроризму и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Ранее политолог Михаил Погребинский предположил, что происходящее с главой ОПЗЖ является попыткой украинских властей «устранить» главного оппонента Зеленского.