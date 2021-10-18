Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Украина рухнула». Медведчук оценил предложение Зеленского об «обмене» заключенными

«Украина рухнула». Медведчук оценил предложение Зеленского об «обмене» заключенными

Заявления президента Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина больше не существует как правовое государство. Так глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал предложение украинского лидера об «обмене заключенными».

Дело в том, что накануне Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что подумал бы над возможностью «обменять» находящегося под следствием оппозиционера на украинских граждан, содержащихся в РФ. Правда, при условии, что Россия «признает» гражданство Медведчука.

Политик в ответ назвал предложение Зеленского несостоятельным и подчеркнул, что у него не было и нет другого гражданства, кроме как украинского. Более того, Медведчук обвинил киевские власти в политических репрессиях, а уголовное дело против себя назвал сфабрикованным.

«То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина», — резюмировал глава ОПЗЖ.

Комментируя ситуацию, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько пришел к выводу, что действия президента Украины являются откровенной манипуляцией и провокацией.

Напомним, суд в Киеве посадил Медведчука под домашний арест до 7 декабря по делу о «схемах» поставки угля из ДНР. Помимо этого, оппозиционера обвиняют в госизмене, пособничестве терроризму и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Ранее политолог Михаил Погребинский предположил, что происходящее с главой ОПЗЖ является попыткой украинских властей «устранить» главного оппонента Зеленского.