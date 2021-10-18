Фигуранту дела о терактах в метро Москвы продлили арест на полгода

Решением Второго западного окружного военного суда арест обвиняемому в причастности к терактам на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году в метро Москвы был продлен арест на шесть месяцев, до 27 марта 2022 года, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Нурова Магомеда. Выслушав мнения сторон, он постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей Нурову до 27 марта 2022 года», — заявил судья.

Представители стороны защиты Нурова возражали против продления ему ареста, аргументировав это нежеланием обвиняемого скрываться от суда. Адвокаты также заявили, что до задержания их подзащитный имел постоянную работу — трудился сторожем в детской спортивной школе в Подмосковье.

Согласно материалам дела, Нуров выполнял роль связного банды, которая может быть причастна к совершению терактов и незаконному изготовлению взрывных устройств. Мужчина полностью признал вину. Его арестовали в марте 2019 года.