Систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий вводят в Красноярском крае с 1 ноября

Власти Красноярского края вводят систему QR-кодов для посещения спортивных и культурных мероприятий. Соответствующее требование вступает в силу с 1 ноября.

Прежде всего это затронет учреждения культуры. Кроме того, под действие системы QR-кодов попадают спортивные мероприятия, которые будут проводиться в регионе.

Система QR-кодов также вводится в ряде регионов России. Она уже действует в 30 субъектах страны.​

Российские медики напоминают, что вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.