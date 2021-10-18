Экс-президент Молдавии Додон отказался от депутатского мандата в парламенте

Бывший президент Молдавии Игорь Додон отказался от мандата депутата в парламенте республики. Об этом рассказал сам экс-глава государства.

Предшественник президента Молдавии Майи Санду выступил на брифинге 18 октября. По словам Додона, он не видит смысла находиться в парламенте страны.

«Я могу быть куда более эффективным на других постах», — констатировал экс-президент.

Политик хочет показать власти, что не боится остаться без иммунитета. Додон подтвердил готовность «повоевать» и бороться с возбужденными политическими делами. Бывший президент намерен продемонстрировать, у кого «тверже характер».

Додон возглавляет Партию социалистов Республики Молдова и может покинуть пост лидера политсилы, которая будет управляться коллегиальным органом. Соответствующее решение примут на съезде ПСРМ.

Экс-президент ранее выступил на митинге в Бельцах. Додон заявил, что действующая власть разочаровала многих граждан. Цены в Молдавии растут, а проблема закупки газа не решается.