Байден вместе с супругой не стали выполнять требования властей Вашингтона о ношении масок

Американский президент Джо Байден и его супруга Джилл нарушили масочный режим. Они пришли без средств индивидуальной защиты на лице в вашингтонский ресторан вопреки постановлению местных властей.

Требования по обязательному ношению масок установил мэр столицы США. Средства индивидуальной защиты должны использовать все граждане вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. Исключения предусматриваются для людей из федерального правительства, если эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей.

Видео с нарушениями Байдена опубликовали в соцсетях, передает телеканал Fox. На кадрах видно, как президент США вместе с супругой идут по залу общепита. Их сопровождает охрана и сотрудники ресторана с масками на лицах. Сам глава государства несет средство индивидуальной защиты в руках.

Ранее Байден попал в другой скандал во время визита в Иллинойс. В ходе выступления президент назвал женщину-мэра Лори Лайтфул «мистером», передает телеканал «360».