Гостям выставки «ORЁLEXPO 2021» показали титановый карабин и приготовили блюдо из лося

Московская международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2021» проходила в Гостином дворе с 14 по 17 октября. По словам организатора мероприятия Михаила Хубутия, «ORЁLEXPO» стала представительным деловым форумом с более чем 150 экспонентами и около 100 участниками деловых дискуссий.

«На выставке состоялась премьера итальянского титанового вертикального охотничьего карабина, — отметил Хубутия. — Кроме того, итальянские производители привезли новый нарезной карабин, который впервые представили в этом году в Нюрнберге. Приехали также иностранные участники из Германии, Нидерландов, Китая, Италии. Застройка получилось богатой и плотной. По сравнению с 2020 годом — это большой рывок по количеству и набору участников. Но мы не гонимся за количеством экспонентов, наша цель — диалог. Чтобы связь не потерялась, чтобы между продавцами, производителями, пользователями, законодателями происходило общение».

Дискуссии широкого диапазона

Участники пленарных дискуссий обсудили множество интересных и злободневных тем: о современной ситуации с поправками в закон об оружии, воспитании культуры обращения с оружием, возрождении отрасли дичеразведения и развитии новых видов стрелкового спорта и киберспорт.

Президент «Росохотрыболовсоюза» Татьяна Арамилева в ходе дискуссии «Охота ради природы: может ли охота быть природосберегающей?» подняла важные вопросы нормативов, сдерживающих охотпользователей в управлении охотхозяйством.

Председатель московского охотничьего клуба «Сафари» Леонид Сонин также заявил, что де-юре понятия «трофейная охота» в России все еще не существует, несмотря на многолетние обращения к законодателям.

«Непрофессионалы пытаются доказать опасность охоты для природы, — отметил Сонин, — Тогда как объект трофейной охоты — это те животные, которые уже не дают потомства, при этом не дают свободы действий более молодым особям. Охота все еще не выделена в отдельную статью, нет регулирования».

Алексей Вайсман, заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство», напомнил известный случай, когда правильно организованная трофейная охота спасла вид.

«Это известная история с мархуром, винторогим козлом. В Белуджистане их в свое время осталось менее сотни особей в силу несбалансированного убоя. Новый руководитель, пришедший к власти, организовал трофейный отстрел двух старых особей, затем стали планомерно заниматься сохранением популяции. Особи, подлежащие отстрелу, становились предметом розыгрыша на трофейном аукционе. И теперь в популяции 2000 особей, им ничего не угрожает. Хотелось бы, чтобы наше государство поняло, что охота имеет хозяйственную роль, социально-стабилизируюшее значение, особенно в регионах Сибири, Севера и Дальнего Востока. И при все этом — действенный инструмент охраны природы».

Зашел разговор и о новой этике. Так, Олег Беляков, охотник, аутфитер отметил, что некоторые охотники не могут устоять перед соблазном выложить в соцсети «яркие» фотографии, что приводит в ужас пользователей, сочувствующих животным.

Этим вопросом сейчас начали заниматься блогеры, и ситуация постепенно выравнивается, общественное мнение начинает быть более разнообразным, не только негативным. Важно учиться подаваться информацию, понимая, какое воздействие она будет иметь.

Дети и оружие – традиции и современность

Тема «Традиции и современность: воспитание молодежи и подготовка кадров для оборонно-спортивной работы» в деловой программе выставки ежегодная. Эксперты уверены — изменения в законодательство, принимаемые на волне общественного негодования или на основании мнения одной какой-либо общественной организации, без обсуждения с различными специалистами и сообществами, становятся бессистемными и чаще не решают проблемы, а лишь порождают новые.

Своим опытом организации работы с молодежью поделились председатель правления Ассоциации G3, член совещательного органа при Главном управлении военной полиции Министерства обороны РФ Александр Шлычков, председатель Московского городского отделения ВДЮОД «Школа безопасности» Анатолий Куликов, инструктор военно-патриотического клуба «Вымпел-Талдом» Игорь Шмелев, начальник Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ России Александра Герасимова.

Профессиональное сообщество уверено, что запреты не работают. Если ранее дети могли заниматься с профессионалами в многочисленных кружках и чаще всего бесплатно, то нынешнее поколение растет без наставников. Без непонимания ответственности владения оружием подростки с неустойчивой психикой склонны к печальным эксцессам.

Эксперты сошлись во мнении, что необходимо вернуть лучшее из обучения военному делу в советские времена и адаптировать этот опыт к сегодняшнему дню с применением современных технологий и методик.

О том, что дети не знают оружейной славы своего государства, говорил коллекционер оружия, создатель Музея стрелкового и холодного оружия в Ярославле Иосиф Ботерашвили: Дети назовут скорее фантастический бластер, чем автомат Калашникова. И вот с этими знаниями из виртуального мира они выходят в жизнь. А ведь за каждым видом оружия — слава конструктора, исторические факты, в каких сражениях это оружие участвовало. Все это важно детям передать, и государство должно этим заняться.

Председатель регионального отделения МОФСО «Клуб 22ЛР» Дмитрий Жуков также поднял вопрос о расширении доступности стрелкового спорта, который в настоящее время превратился в спорт 40-летних в силу дороговизны.

Приложение для сообщества

Сообщество с нетерпением ждало презентации приложения «ОРУЖЕЙНИК» для стрелков и охотников. По словам Михаила Хубутия, одного из авторов приложения, оно включает все, что может заинтересовать человека, имеющего отношение к оружию. В нем уже содержится вся нормативная база, которая будет оперативно дорабатываться в случае изменений.

«Оружейник онлайн» обеспечивает связь с консьерж-службой, обеспечивает ежедневное общение как с охотниками, так и с продавцами и производителями. Приложение подскажет охотнику или спортсмену, где можно пострелять, где поохотиться.

«Или представьте, что вы "взяли" оленя или кабана, — рассказал Хубутия. — Через приложение можно оформить заказ, и вам оперативно сделают сало или закоптят добычу. Кстати, умение готовить дичь очень много значит для охотника».

И действительно, мастер-класс шеф-повара гастробара «Тайга» по приготовлению дичи привлек много зрителей. Мастер удивил блюдом из лосятины, приготовленной без искусственных приправ и соли, в своем соку, оттененной вкусом лесных ягод, на подушке из сырного суфле и дополненной «солеными пчелами».

Не меньший интерес проявили посетители выставки к лекции от Федерации охотничьего собаководства «Лайка, которая вывела человека в люди». Преподаватель Образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий рассказал историю возникновения пород и порассуждал о современной ситуации с использованием собак на охоте. Также прошла презентация-демонстрация российских национальных охотничьих пород: западносибирская лайка, восточносибирская лайка, русско-европейская лайка, якутская лайка.

И традиционно собрали большую аудиторию мастер-классы Михаила Ярина «Экипировка и снаряжение для охоты с рюкзаком» и «Оказание первой помощи на охоте: что уметь и что брать с собой» от студенческого спасательного отряда МГМСУ «Скальпель», мастер-классы по самообороне от Максима Шрамкова, старшего методиста клуба «Самооборона 100%».

Все дни выставки любой желающий мог попробовать себя в стрельбе, для этого работало несколько тиров – виртуальный, пневматический, с видеоэффектами. Также прошла встреча с чемпионами, где они рассказали о своем пути в стрелковый спорт.

Это имена, знакомые многим: чемпионка России по оборонной стрельбе IDPA, член Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Елизавета Кириллова, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и России по практической стрельбе из пистолета и револьвера Вера Трескова, руководитель стрелкового клуба ATAMAN, организатор Всероссийских соревнований по высокоточной стрельбе Игорь Кленяев, неоднократный участник и призер российских и международных соревнований, автор YouTube-канала о высокоточной стрельбе Алексей Дубровин.

«ORЁLEXPO» переходит в 2022 год

Программный директор выставки «ORЁLEXPO» Ирина Гордина отметила, что выставка зарекомендовала себя как интересный деловой форум, среди экспонентов стали появляться уникальные производства, именно на выставке многие компании проводят премьеры своих продуктов, а дискуссии с каждым становятся содержательнее и призваны решать задачи, стоящие перед сообществом людей, искренне любящих охоту, стрельбу, природу своей страны и свою Родину.

15,5 тысяч посетителей выставки 2021 года это подтверждают своими отзывами. А уже 13-16 октября 2022 года состоится третья выставка «ORЁLEXPO 2022».