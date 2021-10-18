Журналисты The Atlantiс предрекли США политическое банкротство на фоне внешней политики

Американскую экономику ждет большой кризис, говорится в материале издания The Atlantiс.

Автор статьи Ребекка Спэнг утверждает, что угроза кризиса сохраняется, несмотря на то, что его недавно удалось предотвратить. Соединенные Штаты ждет незавидное будущее — банкротство, уверена она.

«На горизонте прорисовывается совершенно ненужная для нас угроза банкротства — и вовсе не потому, что страна не может платить по своим счетам, а по той причине, что этого не позволяют достаточно влиятельные люди. В прошлом подобные ошибки приводили к катастрофе», — говорится в статье Спэнг.

Журналистка напомнила, что ранее США не раз занимали деньги, прикрываясь своим статусом. С годами это стало делать все сложнее, а вскоре и вовсе будет невозможно. У Вашингтона подпорчена репутация неустойчивой внешней политикой и невозможностью бороться с пандемией и кризисом с гражданскими правами. Восстановить доверие к себе будет непросто, заключила автор.

Ранее в МИД России заявили, что американской демократии угрожает не «российская пропаганда» и хакеры из России, а недоверие к политическим институтам со стороны граждан США. Почти половина американцев уверены, что ответственность за публикации дезинформации несет само Правительство США.