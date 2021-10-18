Лукашенко обвинил коллективный Запад в намерении сменить белорусскую власть

Коллективный Запад намерен сменить белорусскую власть. Такое обвинение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе принятия кадровых решений в системе государственной безопасности.

Глава республики обратил внимание, что ситуация остается напряженной и не дает успокаиваться белорусам. По его словам, неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника.

«Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что самое опасное для государства — уничтожение независимости. Необходимо помнить и понимать это, обратился президент к сотрудникам служб безопасности.

Ранее Лукашенко допустил попытку революции в Белоруссии. Президент озвучил такой прогноз в преддверии конституционного референдума, который должен состояться в феврале.