Депутат Рады Рабинович исключил дружбу между Западом и Украиной

Одесский анекдот про супругов отлично соответствует описанию отношений Запада и Украины. Таким мнением поделился депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Парламентарий прокомментировал диалог Запада и Украины. Депутат задался вопросом, дружат ли стороны между собой.

«Нет. Хотите я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом?», — выступил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Рабинович рассказал историю, в которой главная героиня жалуется подруге, что ее разлюбил муж. Когда женщину спросили, почему она так думает, выяснилось, что супруг два года не появлялся дома.

По мнению Рабиновича, именно так Запад относится к Украине. Депутат добавил, что украинцам не нужна европейская интеграция. Гражданам страны нужен образ жизни как в Европе, который заключается в чистоте на улицах, соблюдении прав и свобод.

Ранее Рабинович охарактеризовал возможную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из произведения «Двенадцать стульев», которое написали Илья Ильф и Евгений Петров.