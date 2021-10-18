Медики выявили 34 325 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России

Российские врачи зафиксировали 34 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки в 85 регионах страны.

Отмечается, что 8,2% среди инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Зафиксировано 998 летальных исходов. Всего за последние 24 часа в России полностью выздоровел 16 431 человек. Сообщается, что в Москве выявили 6823 новых случая заражения, в Петербурге — 3097, а в Подмосковье 1 2768.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил, что низкий уровень вакцинации против COVID-19 среди россиян объясняется отсутствием ответов на задаваемые вопросы. Депутат призвал поменять подход и объяснять людям, какую роль сегодня играет вакцинация, передает телеканал «360».