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Власти Калужской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Власти Калужской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий вводят в Калужской области на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Сообщение поступило от пресс-службы регионального правительства. Пройти обязательную прививочную кампанию должны будут работники в сфере культуры и образования. Также нововведение касается сотрудников промышленной отрасли и сферы услуг. Необходимо привить не менее 80% представителей данных профессий с учетом пациентов, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, отмечается в сообщении.

Процедуру вакцинации можно пройти во всех российских субъектах. Прививочная кампания организована в поликлиниках и пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах и других общественных местах. Прививка защищает от заражения коронавирусом и развития осложнений.