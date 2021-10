Употребление рыбы может быть полезным для улучшения качества сна

Рыба относится к числу так называемых «суперфудов» — питательных и полезных для здоровья продуктов. К такому выводу пришли американские диетологи Джексон Блэтнер и Джули Аптон. Они перечислили основные свойства рыбы.

По словам Аптон, употребление рыбы положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы человека. Она способствует снижению риска развития инфаркта и инсульта. Кроме того, рыба позволяет улучшить качество и продолжительность сна. Аптон рекомендует обратить внимание на жирную рыбу, в частности на форель и сардины.

Как утверждает Блэтнер, полезные свойства рыбы объясняются наличием кислот омега-3 в их составе. Они положительно влияют на головной мозг человека, способствуя профилактике возрастных изменений.

«Каждый раз, когда я ем рыбу, я представляю, как мой мозг становится больше и сильнее», — рассказала она в беседе с изданием Eat This Not That.