Японское правительство не намерено откладывать вопрос мирного договора с Россией на будущее

Токио считает необходимым решение проблемы мирного договора с Москвой. Японская сторона не собирается перекладывать вопрос на будущее поколение. С таким заявлением выступил генсекретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

Отношения между Токио и Москвой долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония и СССР в 1956 году подписали декларацию. Советский Союз соглашался обсудить возможность передачи Хабомаи и Шикотана, а о Кунашире и Итурупе речи не велось. Москва надеялась окончить спор за счет документа, а Токио считал его лишь частью решения проблемы и не отказывался от претензий на все острова.

«Правительство считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех северных островов и заключить мирный договор», — подчеркнул Мацуно.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич назвал подписание соглашения между сторонами единственным возможным развитием событий для Японии, передает телеканал «360». Член Совфеда отметил, при этом претензии на российские территории должны быть отозваны.