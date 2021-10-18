Политолог Простаков указал на высокий уровень подготовки политических кадров в Петербурге

Санкт-Петербург всегда был известен как город с хорошо подготовленными специалистами в политической сфере, уверен эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Он прокомментировал новое назначение бывшего председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Чиновник стал первым замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Уровень подготовки специалистов различного уровня в Санкт-Петербурге всегда был высоким, поэтому можно не беспокоиться об их компетенциях. Очевидно, такая логика присутствует при кадровых назначениях, и она вполне понятна», — пояснил Простаков.

Макаров стал не первым политиком, получившим назначение в Москве. Из Петербурга также перебрались зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и министр юстиции Александр Коновалов.