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Forbes назвал высокомерным желание Европы резко перейти на зеленую энергетику

Forbes назвал высокомерным желание Европы резко перейти на зеленую энергетику

Страны Европы поплатились за свое высокомерие и оказались в плену энергокризиса, в то время как Россия реализует свой потенциал на рынке, пишет журнал Forbes.

Автор статьи отметил, что нельзя осуществить преобразование в энергетике, не создав при этом достаточные базисные генерирующие мощности. Именно желание как можно скорее перейти на альтернативные источники энергии в значительной степени ослабило регион.

Действия Москвы, тем временем, назвали «энергетическим покером». Несмотря на очевидную эффективность российских проектов, Forbes не смог отказаться от популярной на Западе риторики о якобы причастности РФ к росту газовых фьючерсов в Евросоюзе.

Цены на газ в Европе, тем временем, опустились на 10,5% и находятся на отметке чуть более 1000 долларов за тысячу «кубов». На пике 6 октября котировки достигали почти 2000 долларов за тысячу кубометров.