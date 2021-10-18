Первая нитка «СП-2» заполнена 177 млн кубометров технического газа

Процедура заполнения первой нитки «Северного потока — 2» техническим газом завершена, сообщила компания Nord Stream 2 AG.

Он уточнил, что объем заполнения составил 177 млн кубометров. Давление в трубе достигает 103 бар. Это позволяет в дальнейшем начать транспортировку голубого топлива.

Датское энергетическое агентство в начале октября сообщило, что Nord Stream 2 AG полностью выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. После этого оператор сообщил о начале заполнения первой нитки газом.

«Северный поток — 2» может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке, который испытывает кризис в связи с низкими объемами в газохранилищах. В настоящее время котировки голубого топлива находятся на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров.