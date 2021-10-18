Сразу два уголовных дела возбудили после стрельбы в школе в Пермском крае

Следственные органы возбудили сразу два уголовных дела по факту стрельбы в школе поселка Сарс Октябрьского района Пермского края, говорится в понедельник на сайте регионального следственного управления СК России.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Учащийся шестого класса школы поселка Сарс в Пермского крае утром в понедельник, 18 октября, открыл стрельбу из отцовского карабина «Сайга» в стенах учебного заведения. В результате пострадал один человек. Школьник признался, что в ночь перед ЧП ему приснился Бог, который приказал таким образом расправиться с одноклассниками.