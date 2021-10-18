Глава Свердловской области Куйвашев ушел в плановый отпуск до 11 ноября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в очередной плановый отпуск, который продлится до 11 ноября, сообщили в Департаменте информационной политики.

В январе текущего года заместителем главы региона был назначен Алексей Шмыков. До работы на этой должности он занимал пост главы Каменска-Уральского.

«Во время отсутствия главы региона его обязанности будут возложены на первого заместителя губернатора Алексея Шмыков», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники Отдела борьбы с экономическими преступлениями и следователи СКР утром 17 октября пришли с проверкой на рынок «Ботанический» в Чкаловском районе Екатеринбурга, где продавали контрафактный алкоголь. По данным местных СМИ, они взяли показания у торговцев. Силовики выясняют, были ли люди знакомы с задержанными накануне предпринимателями.