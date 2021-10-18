Российская ракета «Оникс» стала унифицированной по носителям и сможет поражать любые цели

Крылатая противокорабельная ракета «Оникс» прошла унификацию для разных носителей и «научилась» поражать как надводные, так и наземные цели, рассказал генеральный директор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов.

Отмечается, что первоначально боеприпас предназначался для борьбы с морскими целями противника. Для этой задачи «Ониксами» были вооружены береговые ракетные комплексы «Бастион». Однако после модернизации список как носителей оружия, так и объектов, по которым может быть нанесен удар, существенно расширился.

«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолёты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», — заявил Леонов в интервью РИА Новости.

Ранее в военно-промышленном комплексе отмечали, что все многоцелевые атомные подводные лодки проектов 971, 949А и 885 перевооружат ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Сейчас эти субмарины штатно вооружены минно-торпедным оружием.