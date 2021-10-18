«Выбивали у ЕС деньги под шумок». Как Польша заработала на борьбе с «Северным потоком — 2»

В понедельник, 18 октября, первую нитку газопровода «Северный поток — 2» заполнили так называемым техническим газом. 177 миллионов кубометров российского топлива обеспечат нужное давление в трубах для начала транспортировки в Европу. Казалось бы, пути назад уже нет — ранее руководство Германии договорилось с администрацией президента США Джо Байдена, что проект не будут «душить» санкциями.

Однако у «СП-2» сохранился еще один принципиальный противник — пусть и менее могущественный, чем Соединенные Штаты. Тем не менее план по остановке российско-европейского проекта у него есть.

Последний бой против «СП-2»

За три дня до начала работы газопровода польский истеблишмент разразился проникновенными обращениями в адрес других стран Евросоюза на фоне энергетического кризиса в Европе. Заявление премьер-министра Польши Матуеша Моравецкого намекало, что Берлину и прочим выгодоприобретателям «СП-2» нужно было раньше слушать Варшаву, некогда протестующую против проекта в унисон с Вашингтоном. И энергодефицита в таком случае якобы можно было избежать.

«Газопровод "Северный поток — 2" уже сейчас является элементом шантажа России, шантажа "Газпрома". Мы являемся жертвой "СП-2". Мы были правы, сражаясь с ним», — цитирует Моравецкого польское издание Energetyka24.

Повышение цен на газ в Европе связано с «СП-2», уверен Моравецкий. Поэтому, утверждает премьер, Польша и боролась с проектом при поддержке США ровно до тех пор «пока президент Джо Байден не повернул рычаг на 180 градусов».

В то же время министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка рассказал, что страна намерена вынести вопрос «энергетического шантажа Европы» на заседание Европейского совета и инициировать проверку «Газпрома» на предмет монополизма. По мнению польского руководства, российская компания ограничивает поставки газа и не размещает дополнительные объемы на существующих газопроводах, чтобы «вынудить Европу» согласиться на «Северный поток — 2».

«Наши предложения, очень далеко идущие – о необходимости проверки, нет ли со стороны "Газпрома" ситуации, в которой он злоупотребляет монополистической позицией. Это будет наш призыв к Европейской комиссии. Это будет наш призыв к остальным странам Европы», — цитирует Куртыку РИА Новости.

Однако веских оснований обвинять «Газпром» в монополизме у Варшавы нет, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Риторика польских властей — продолжение деятельности по подрыву российско-европейского энергетического сотрудничества, за счет которого «поляки, как они считают, помогают своим заокеанским партнерам». И не бесплатно.

«До сих пор под шумок о преодолении собственной энергетической зависимости от "страшной России" Польша занималась выбиванием средств из фондов ЕС на развитие альтернативной инфраструктуры снабжения», — отметил Гривач.

«Альтернативную инфраструктуру» на союзные деньги и правда построили. Но ее масштабы и целесообразность оставляли желать лучшего.

Ничего личного, просто бизнес

У Польши и правда были грандиозные планы спасти от «газовой зависимости» не только себя, но и всю Европу. По крайней мере, так заявлялось. Летом прошлого года в качестве альтернативы «СП-2» Варшава предлагала услуги своего газопровода Baltic Pipe, транспортирующего топливо из Норвегии через Данию в Польшу. Изначально проект создавался для «снижения зависимости от России», когда у польской национальной компании PGNiG закончится контракт с «Газпромом» на поставки энергоресурса.

Помимо того, что Baltic Pipe будет закончен только в 2022-2023 годах (куда позже, чем «СП-2»), он уступает российскому аналогу в объемах более чем в пять раз. Неизвестно, на что в таком случае рассчитывали польские политики и «газовики». Ведь роль поставщика не из легких: так, Россия столкнулась с абсурдными обвинениями и требованиями увеличить поставки газа в ЕС, которые и без того увеличены — в частности, из-за ухода американского сланцевого газа с европейских рынков на азиатские.

Увы, политическая конъюнктура зачастую не совпадает с реальным положением дел. А потому в европейском энергетическом кризисе оказывается «виноватой» Россия и «Северный поток — 2», но не объективные факторы: уменьшение Соединенными Штатами экспорта СПГ в Европу, колоссальное увеличение потребляемого газа в Азии.

В конце-концов, переоцененная «зеленая» энергетика, обеспечивающая около трети текущих энергетических потребностей Евросоюза, но предательски завязанная на самых непредсказуемых природных явлениях — сильные снегопады парализуют работу солнечных электростанций, а при штиле выработка энергии «ветряками» полностью прекратится.

А «Северный поток — 2», конечно, надежнее.

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