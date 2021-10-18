В Пермском крае уже третий с начала 2021 года случай нападения вооруженных молодых людей на образовательное учреждение. Причем с момента последней трагедии не прошло и месяца.

Сегодня, 18 октября, в поселке Сарс шестиклассник принес на занятия не только учебники, но и папину «сайгу». Он произвел два выстрела: в потолок и дверь. Утихомирить подростка удалось директору Галине Зайцевой, которая увела его в свой кабинет и уговорила сдать оружие. В результате происшествия пострадал один ребенок, но не от пули, а от разбившегося из-за нее стекла.

По предварительным данным, 12-летний парень хотел расквитаться с одноклассницей, которая якобы его регулярно оскорбляла. С ружьем школьника научил обращаться отец. В беседе с SHOT родитель признался, что вместе с сыном выезжал в лес «стрелять по бумажкам», а утром как раз просил ребенка найти ключи от сейфа с огнестрелом.

20 сентября всю страну потрясла трагедия в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Там кровавую расправу над студентами устроил первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате вооруженного нападения шесть человек погибли, еще 47 пострадали. Правоохранителям пришлось открыть ответный огонь, чтобы обезвредить стрелка. В больнице ему ампутировали ногу и прооперировали гортань. 14 октября молодого человека выписали и заключили под стражу до 13 декабря.

А в мае этого года 17-летний Роман Долбеев в Березниках с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики из-за того, что та якобы занижала ему оценки. Педагог с ранениями шеи была доставлена спецбортом МЧС в краевую клиническую больницу. Ее жизнь удалось спасти.

Почему так агрессивно проявляют себя именно пермские подростки? Можно ли объяснить это некой аномальной зоной в регионе? С таким вопросом корреспондент «ПС» обратился к уфологу с десятилетним стажем, руководителю проекта «Аномальный туризм на Урале» Алексею Королеву.

«Я не думаю, что второй случай за месяц позволяет говорить про какую-то аномалию. Это общая теория вероятности. Где-то это может на коротком историческом промежутке чаще происходить, где-то реже. Но я считаю, что Пермский край ничуть не отличается от почти всех регионов России. То, что произошло там, равным счетом может завтра в Екатеринбурге повториться и два, и больше раз», – рассудил специалист по аномальным явлениям.

Участившиеся случаи «колумбайна» в российских учебных заведениях Королев не считает бедой только современного поколения. Скорее — общества в целом, которому преступность была присуща и в советские годы, и в период царской России.

С таким мнением не согласился сторонник более земной науки — врач-психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. В разговоре с «Политикой Сегодня» он выделил три причины, которые толкают подростков к кровопролитию. Одна из них — героизация образа убийц в интернете. Ведь некоторые пользователи даже создают фан-страницы в соцсетях.

Вторая причина — сезонность в проявлении психических расстройств. По словам специалиста, периоды обострения как раз приходятся на осень и весну.

«А третья проблема, которую я считаю важной, это тиражирование новостей в СМИ. И чем больше таких новостей, пусть даже негативно окрашенных, тем больше людям внушается определенная мысль, например, о легитимности этого поступка. А учитывая особенности психики подростка, которые не всегда могут правильно оценить и адаптировать информация для себя, это может быть неким пиаром. Подростки склонны на известность даже такую разовую. Второе — это может казаться в определенной степени "крутостью"», – рассказал Фомин.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что детская психика не выдерживает негативного информационного потока. И решать эту проблему необходимо комплексно.

Последний случай стрельбы в Пермском крае, по мнению омбудсмена, вызван не только буллингом, который сейчас распространен во всей стране. Взять в руки ружье ребенка подтолкнуло главным образом плохо налаженный контакт с родителями и отсутствие грамотной психологической помощи в школе, уверена Волынец.

«Ко мне, как к детскому омбудсмену, по школьным конфликтам обращаются очень часто — это одно из самых распространенных обращений. Необходимо повышать культуру медиации — это не просто психологи, которые в школе работают, это центры оказания психологической помощи, где есть специалисты, которые занимаются урегулированием конфликтов и среди сверстников, и между родителями. И очень высокий показатель успеха», – пояснила Волынец.

Помимо этого за каждым учреждением необходимо закрепить «школьного инспектора полиции», который должен стать не надзирателем, а товарищем и наставником для детей, с которым они всегда смогут поделиться своими проблемами. Вместе с тем на уроках ОБЖ необходимо обучать подростков действиям в случае нападения вооруженного преступника.

«Также необходимо усилить работу с родителями, с неблагополучными семьями. Очень успешный опыт в Татарстане — программа "Точка трезвости". Это лечение родителей, больных алкоголизмом. Устойчивая ремиссия — более 80%. Это очень хороший результат и его нужно масштабировать на всю страну», – считает уполномоченный по права ребенка из Татарстана.

Также, по мнению собеседницы «ПС», важно повышать занятость детей во внеурочное время. Государство должно обеспечить возможность бесплатно посещать кружки и спортивные секции, которые интересны современным детям. Например, по робототехнике, блогерству или предпринимательству.

Параллельно с этим в России необходимо принять меры на законодательном уровне, продолжает Волынец. Омбудсмен выступила с идеей полного запрета детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а с 14 до 18 лет — только с согласия родителей. Подобные законы, по словам Волынец, уже успешно работают в Соединенных Штатах и некоторых странах Европы.

«Спикер Госдумы [Вячеслав] Володин поддержал мою инициативу и предложил начать широкие общественные обсуждения. Также я выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за "героизацию преступников". А парламент Татарстана в эту осеннюю сессию выдвинул в Госдуму законопроект, который ужесточает наказание за пропаганду насилия в школах и вузах», – поделилась основатель Национального родительского комитета.

По факту стрельбы в школе Сарса возбуждено сразу два уголовных дела. Первое по статье «Халатность», второе — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сам юный стрелок избежит наказания в силу своего возраста, пояснил «Политике Сегодня» юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. По его словам, ответственность за действия 12-летнего школьника, вероятнее всего, понесет его отец Вадим Губаев.