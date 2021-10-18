Актриса Юлия Пересильд пожаловалась на головокружение после возвращения с МКС

Киноэкипаж, в составе которого были режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, вернулся на Землю. Артистка рассказала о состоянии здоровья после возвращения из невесомости.

«Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги — все немножко кружится» , — заявила актриса.

По словам Пересильд, после 12-дневного пребывания на Международной космической станции ее организм пока не понимает, «как так получилось». Полет в космос для актрисы оказался большим стрессом, в настоящий момент артистке трудно ходить, резко вставать и поворачивать голову. Она также пожаловалась на головную боль. Ранее Юлия Пересильд дала комментарий Первому каналу и призналась, что тоскует по космическому пространству.

Напомним, корабль «Союз МС-18» вернулся из космоса и приземлился на территории казахстанских степей 17 октября. Специалисты оценили состояние съемочной команды как удовлетворительное. После этого путешественники отправились в Звездный городок в Подмосковье для прохождения реабилитации.