Депутат Рады Медведчук намерен продолжить политическую борьбу в условиях репрессий

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал уголовное преследование своей персоны политическими репрессиями.

По его словам, он намерен продолжать политическую борьбу, несмотря на давление представителей власти и правоохранителей Украины.

«Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона. Я продолжу политическую борьбу», — сказал он.

Вместе с тем депутат добавил, что собирается приложить все усилия для привлечения к уголовной ответственности тех, кто организовал политически мотивированное преследование в его сторону.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского суда о продлении домашнего ареста Медведчуку. По его словам, Москва расценивает это как сведение счетов действующей власти с политическими конкурентами.