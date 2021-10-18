Вассерман запутался в порядке заседаний Госдумы и разозлил других депутатов

Эрудит и депутат Анатолий Вассерман посетовал, что десять часов утра — слишком раннее время для заседаний комитетов Госдумы. По словам публициста, многие парламентарии приходят на работу не выспавшись.

«Кошмар. В такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег», — объяснил Вассерман.

Член комиссии ГД по регламенту и обеспечению деятельности Василий Власов пришел в негодование от озвученной депутатом претензии. В беседе с «Политикой Сегодня» либерал-демократ посетовал на то, что Вассерман не знает регламент, так как заседания в ГД начинаются с 12 часов дня.

По словам Власова, в Госдуме VIII созыва утром проводилось только самое первое заседание, поскольку включало в себя торжественные мероприятия, в том числе встречу с президентом.

«Все остальные заседания, как в прошлом созыве, так и в этом, проходят с 12 до 16. <...> Мы раньше работали с 10 до 18. И те, кто жаловались тогда, особенно у коммунистов, что они не могут борщи готовить своим мужьям, теперь в этой думе их нет. Я считаю, раз уж ты пришел сюда работать, значит должен работать не только во время пленарного заседания с 12 до 16, но еще и работать с избирателями», — подчеркнул Власов в беседе с «Политикой Сегодня».

Более того, напомнил член ЛДПР, в этом году был конкурс 12-15 человек на место в Госдуме. Если Вассермана не устраивает время проведения заседаний, рассуждает Власов, то он может уступить свое место одному из своих соперников, кто шел в его округе, и не переживать из-за сонливости парламентариев.

Вероятно, просьбу эрудита дать больше времени на здоровый сон оставят без удовлетворения.

Примечательно, что зарубежные парламентарии заседают в более ранее время, чем российские депутаты. Например, сейм Латвии в некоторых случаях начинает работу с 8:30, а законотворцы Венгрии — с 10:00 утра.